ألبا: بعض المناطق في إسبانيا لا تقدر مجهودنا

أكد الظهير الأيسر لبرشلونة، جوردي ألبا، عقب تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أن بعض المناطق في إسبانيا لا تعطي قيمة كبيرة لما يفعله برشلونة”.

قال ألبا لمحطات إذاعية: “بعض المناطق في إسبانيا لا تعطي قيمة كبيرة لما يفعله البرسا، لا أعتقد أن الجميع لا يقدروننا، ولكن إذا كنا نحن من نمر بموسم سيئ كالذي يمر به أحد الخصم الذي تعرفونه، كانت الانتقادات ستلاحقنا من جميع الجوانب”.

وعن المباراة أقر ألبا بأنه عندما سجل ليون هدفه وأصبحت النتيجة (1-2) في الدقيقة 58 تعقدت الأمور، إلا أنه أبرز أن الفريق لعب مباراة جيدة.