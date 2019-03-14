أكد الظهير الأيسر لبرشلونة، جوردي ألبا، عقب تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أن بعض المناطق في إسبانيا لا تعطي قيمة كبيرة لما يفعله برشلونة”.
قال ألبا لمحطات إذاعية: “بعض المناطق في إسبانيا لا تعطي قيمة كبيرة لما يفعله البرسا، لا أعتقد أن الجميع لا يقدروننا، ولكن إذا كنا نحن من نمر بموسم سيئ كالذي يمر به أحد الخصم الذي تعرفونه، كانت الانتقادات ستلاحقنا من جميع الجوانب”.
وعن المباراة أقر ألبا بأنه عندما سجل ليون هدفه وأصبحت النتيجة (1-2) في الدقيقة 58 تعقدت الأمور، إلا أنه أبرز أن الفريق لعب مباراة جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ألبا: بعض المناطق في إسبانيا لا تقدر مجهودنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.