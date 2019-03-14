ألفريد جولبي مديرًا فنيًا لمنتخب مصر لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع

الإسباني ألفريد جولبي، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأولرجال، خلال الفترة المقبلة.

سيكون أعضاء الجهاز المعاون لألفريد جولبي،هم عصام عبد الحميد، مدربًا عامًا، وأحمد فوزى ووسام جابر مدربين مساعدين.