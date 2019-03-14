الأهلي ينهي استعداداته لاستقبال شبيبة الساورة الجزائري

أنهى الجهاز الإداري بالنادي الأهلي، جميع الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة فريق شبيبة الساورة الجزائري الذي حدد موعد وصوله إلى القاهرة السادسة مساء اليوم الخميس، على أن تتوجه البعثة من القاهرة إلى مطار الاسكندرية. إلى مطار الاسكندرية. وأبدى مسئولو الأهلي استعداداتهم لتذليل أية عقبات تواجه الفريق الجزائري، وتوفير كل سبل الراحة للفريق الضيف. ووفقا لنظام الكاف، يؤدي فريق شبيبة الساورة مرانه الأخير على استاد برج العرب في السادسة مساء غد. ويلتقي الأهلي مع شبيبة الساورة يوم السبت المقبل على استاد برج العرب، في سادس جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويبحث الأهلي عن الفوز لحسم تذكرة الوصول إلى دور الثمانية بالبطولة.

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