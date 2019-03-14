أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الاثنين الماضي، عن تعاقده مع الفرنسي زين الدين زيدان، ليكون مديراً فنياً للفريق، خلفا للأرجنتيني سانتياجو سولاري الذي شهدت نتائج الفريق على يديه تراجعاً كبيراً وتدهوراً ملحوظا وفقد بطولتي كأس الملك وبطولة دوري أبطال أوروبا وابتعد عن المتصدر لجدول الدوري الإسباني برشلونة.
ونقلت صحيف "آس" الإسبانية تصريحات لبرنامج "الشيرينجيتو" الشهيرمساء الأربعاء، حيث كشف مورينيو عن أن زين الدين يزدان يبدو خياراً مثاليا من وجهة نظره لتدريب فريق ريال مدريد، وقال البرتغالي: "زيدان مثالي لريال مدريد، لاسيما مع الأشياء الرائعة التي قام بها في السنوات الأخيرة، إنها فرصة عظيمة له من جديد، من أجل بدء
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يشعر بخيبة أمل لعدم توليه تدريب الفريق، وهل أعطاه مسؤولو النادي أي تفسير لعدم اختياره، قال مورينيو :"لم أقل أبداً أنني أرغب في تدريب ريال مدريد أو لا أرغب، ومسؤولي ريال مدريد لم يقدموا لي أي تفسيرات حول عدم إسناد المهمة لي.. ولماذا يحتاجون إلى إعطاء أي تفسير لي، إنني لم اتحدث أساسا إلى أي شخص داخل قلعة سانتياجو برنابيو".
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد فعل من مورينيو بعد عودة زين الدين زيدان إلى ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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