تعرّف على موعد وديتي المنتخب الأوليمبي مع هولندا وأمريكا

كشف شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن موعد وديتي الفراعنة أمام أمريكا يوم 22 مارس الجاري، وهولندا يوم 26 منالشهر نفسه.
قال غريب لـ"الوفد"، إن مباراة أمريكا ستقام في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، أما لقاء
هولندا فيقام الساعة الرابعة عصرًا.
وتابع، أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق أقصى استفادة فنية من الوديتين القويتين أمام أمريكا وهولندا في إطار إعداد منتخب مصر لبطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
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