تطلق وزارة الشباب والرياضة بقيادة د.أشرف صبحي، غدا (ماراثون القاهرة ) والذي تنظمه بالتعاون مع شركة Cairo Runners لصالح مستشفى 57357
ينطلق الماراثون من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا من امام حديقة الحرية بوسط البلد، مرورا بمنطقة وسط البلد وكورنيش النيل ثم العودة مرة اخري لنفس
يقسم الماراثون الي خمسة سباقات الأول سباق 42 ك للمحترفين والثاني سباق 21 ك والثالث 10 ك للهواة والرابع جرى عائلي يبلغ مسافته 2 ك، وسباق باراليمبي.
يعد هذا الماراثون حدثا رياضيا ضخما هو الأول من نوعه ليس فقط
وسيقوم بالمشاركة فى هذا الحدث عدد كبير من العدائين المصريين والدوليين ومن المتوقع ان يحضره عدد كبير من الجنسيات المختلفة والشخصيات العامة ومجموعة من الفنانين لدعم مرضي السرطان كما سيتم التبرع بجزء من ثمن التذاكر لصالح مستشفى 57357
كانت هذه تفاصيل خبر غدا .. انطلاق أول ماراثون فى القاهرة برعاية وزارة الشباب و الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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