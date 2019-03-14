غدا .. انطلاق أول ماراثون فى القاهرة برعاية وزارة الشباب و الرياضة

تطلق وزارة الشباب والرياضة بقيادة د.أشرف صبحي، غدا (ماراثون القاهرة ) والذي تنظمه بالتعاون مع شركة Cairo Runners لصالح مستشفى 57357

ينطلق الماراثون من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا من امام حديقة الحرية بوسط البلد، مرورا بمنطقة وسط البلد وكورنيش النيل ثم العودة مرة اخري لنفس

النقطة .يقسم الماراثون الي خمسة سباقات الأول سباق 42 ك للمحترفين والثاني سباق 21 ك والثالث 10 ك للهواة والرابع جرى عائلي يبلغ مسافته 2 ك، وسباق باراليمبي.يعد هذا الماراثون حدثا رياضيا ضخما هو الأول من نوعه ليس فقطلكونه أول ماراثون يقام من منطقة وسط البلد لتنشيط السياحة ولكنه أيضا حدث رياضي له اهداف انسانية وابعاد سامية من اجل مساندة ودعم مرضي السرطان.وسيقوم بالمشاركة فى هذا الحدث عدد كبير من العدائين المصريين والدوليين ومن المتوقع ان يحضره عدد كبير من الجنسيات المختلفة والشخصيات العامة ومجموعة من الفنانين لدعم مرضي السرطان كما سيتم التبرع بجزء من ثمن التذاكر لصالح مستشفى 57357