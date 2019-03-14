طارق سليمان يكشف تطورات إصابة الشناوي قبل لقاء بطل الجزائر

أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة شبيبة الساورة الجزائري، المقرر لها السادسة مساء بعد غدٍ السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: «نلعب على تحقيق هدف واحد وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث؛ من أجل حسم بطاقة التأهل كأول المجموعة إلى الدور ربع النهائي».

وأوضح، أن حراسة مرمى الفريق بخير، وأنه لا داعي للقلق، مؤكدًا تحسن حالة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، الذي يعاني من الإصابة في كاحل القدم، التي غادر على إثرها مباراة فيتا كلوب الأخيرة في كينشاسا.

قال إن حالة الحارس تحسنت بشكل كبير، وباتت فرصته في اللحاق بالمباراة قائمة بقوة عكس ما يتردد في هذا الشأن.

Advertisements

وأشار سليمان إلى أن فرص محمد الشناوي في الوجود بالتشكيل الأساسي أمام بطل

الجزائر قوية، خصوصًا أن هناك 48 ساعة تتبقى على موعد المباراة، مشددًا على أن عملية تجهيز الحارس مستمرة ويدعمها أيضًا تحسن حالته وتخلصه من آلام الإصابة بشكل تدريجي يومًا بعد يوم. وأضاف مدرب حراس مرمى الأهلي، أن حراسة مرمى الفريق أمام شبيبة الساورة لم تُحسم بين محمد الشناوي وعلي لطفي، خصوصًا مع ارتفاع فرص الشناوي في الوجود ضمن التشكيلة الأساسية بعد مشاركته في جزء من التدريبات أمس، وهو ما يزيد من فرصه في إعلان جاهزيته. وانتقل سليمان للحديث عن علي لطفي، مؤكدًا أنه حارس جيد جدًا، ويمتلك خبرات كبيرة، وأن خطوة التعاقد معه في وقت سابق جاءت بعد مراقبته بشكل جيد، وبعد أن قدم مستويات رائعةمع ناديه السابق إنبي، مؤكدًا أن لطفي شارك في مباراة فيتا كلوب الأخيرة وسط ظروف صعبة للغاية، ولكنه نجح في الظهور بشكل جيد، على رغم الهدف الذي سكن شباكه.

وأوضح أنه يسعى دائمًا لتجهيز جميع حراس الأهلي من أجل الاستعانة بأحدهم، تحت أي ظروف صعبة يتعرض لها الفريق، كما حدث بعد إصابة شريف إكرامي في عضلة السمانة، وبعده إصابة الشناوي أمام فيتا كلوب، مؤكدًا أن علي لطفي حارس موهوب، ويمتلك خبرات كبيرة من خلال مشاركته في وقت سابق في ما يقرب من 180 مباراة مع ناديه السابق، كما أنه كان أحد العناصر الأساسية في منتخبات الشباب، وسبق له المشاركة في كأس العالم للشباب عام 2009.

وكشف طارق سليمان تفاصيل رسائله إلى علي لطفي خلال التدريبات الماضية، قائلًا: «تحدثت مع الحارس، وأكدت له أهمية التركيز في المرحلة المقبلة وعدم التفكير في الماضي، وأن يكون ظهوره الجيد في مباراة فيتا كلوب بمثابة خير بداية للقادم، مع التشديد على ضرورة التركيز من أجل تقديم أداء مميز حالة مشاركته أساسيًا في مباراة شبيبة الساورة المقبلة.