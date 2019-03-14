الاجتماع الفني للقاء الأهلي وشبيبة الساورة يُعقد ظهر غدٍ

يقام الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري في الثانية بعد ظهر غدٍ الجمعة في أحد الفنادق بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
يحضر الاجتماع وفد من الأهلي يضم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المديرالإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، إضافة إلى مسئولي نادي شبيبة الساورة الجزائري، وكذلك طاقم التحكيم ومنسق ومراقب المباراة، في حضور مسئولي مديرية أمن الإسكندرية.
يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على الأمور التنسيقية والتنظيمية كافة للمباراة، وكذلك الزي الخاص بالفريقين، وترتيبات وصول وخروج اللاعبين قبل وبعد المباراة.
يستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في السادسة من مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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