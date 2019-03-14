مروان محسن يخضع لفحص طبي في مران الأهلي

يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق المران المسائي، اليوم الخميس، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب الذى شعر ببعض الآلام الخفيفة في العضلة الخلفية، أمس الأربعاء.

وكان اللاعب اشتكي من بعض الآلام الخفيفة في العضلة الخلفية، أمس، حيث يقوم الجهاز الطبي بالاطمئنان على اللاعب الذى تبقى فرصه قوية وقائمة للتواجد ضمن الحسابات الفنية لمباراة شبيبة

الساورة الجزائري.

يذكر أن الأهلي يلتقي شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء، بعد غدٍ السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الأهلي ويعسكر، اليوم، لـ«شبيبة الساورة الجزائري».

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء، اليوم، معسكرا مغلقا في برج العرب بالإسكندرية؛

استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء، بعد غدٍ السبت، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني بقيادة، مارتن لاسارتي، الدخول في معسكر مغلق مبكر في الإسكندرية من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز قبل مواجهة بطل الجزائر الحاسمة في مشوار التأهل إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر، غدٍ الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية الذي يحتضن لقاء، السبت المقبل، أمام شبيبة الساورة.