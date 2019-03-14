اونلاين | مشاهدة مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019

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مشاهدة مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019

تنطلق اليوم الخميس الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهتين تجمع الأولى الفيصلي مع ضيفه القادسية، فيما يستضيف التعاون نظيره الفتح.

مشاهدة مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019

ويستضيف الفيصلي نظيره القادسية على ملعب المجمعة، ويبحث العنابي عن الانتصار بعد الخسارة في مباراتين أمام الهلال والشباب بذات النتيجة 2-1.

مشاهدة مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019

وفي المقابل لم يذق القدساوي طعم الفوز في آخر خمس جولات حيث خسر في أربع مباريات وتعادل في مواجهة وكان الفوز الأخير له أمام الفيحاء 2-0.

مشاهدة مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019

وستكون المواجهة الأولى للمدرب بندر باصريح مع الفريق القدساوي بعد توليه المهمة خلفاً للمدرب المقال البلغاري بيتيفا.

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مشاهدة مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019

ويدخل الفيصلي المواجهة في المركز الثامن في جدول ترتيب المنافسة برصيد 30 نقطة، بينما يحل القادسية في المركز الحادي عشر برصيد24 نقطة.وأنتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

مشاهدة مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019

وفي المباراة الثانية يحل الفتح ضيفاً أمام التعاون على ملعب الملك عبدالله الرياضية في بريدة , ويدخل أصفر القصيم المواجهة بمعنويات عالية بعد فوزه في ديربي القصيم أمام الرائد 2-1 بينما خسر الفتحاوي في الجولة الماضية أمام مضيفه الباطن بثنائية مقابل لا شيء.

مشاهدة مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019

وانتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بفوز التعاون على الفتح بهدفي سيدريك اميسي وليندرتاوامبا.

ويدخل التعاون المباراة في المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بينما للفتح 32 نقطة وضعته في المركزالسابع

مشاهدة مباراة الفيصلي والقادسية بث مباشر اليوم الخميس 14-3-2019