اونلاين | مشاهدة مباراة الفيصلى والقادسية بث مباشر

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مشاهدة مباراة الفيصلى والقادسية بث مباشر

تنطلق اليوم الخميس الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهتين تجمع الأولى الفيصلي مع ضيفه القادسية، فيما يستضيف التعاون نظيره الفتح.

مشاهدة مباراة الفيصلى والقادسية بث مباشر

ويستضيف الفيصلي نظيره القادسية على ملعب المجمعة، ويبحث العنابي عن الانتصار بعد الخسارة في مباراتين أمام الهلال والشباب بذات النتيجة 2-1.

مشاهدة مباراة الفيصلى والقادسية بث مباشر

وفي المقابل لم يذق القدساوي طعم الفوز في آخر خمس جولات حيث خسر في أربع مباريات وتعادل في مواجهة وكان الفوز الأخير له أمام الفيحاء 2-0.

مشاهدة مباراة الفيصلى والقادسية بث مباشر

وستكون المواجهة الأولى للمدرب بندر باصريح مع الفريق القدساوي بعد توليه المهمة خلفاً للمدرب المقال البلغاري بيتيفا.

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مشاهدة مباراة الفيصلى والقادسية بث مباشر

ويدخل الفيصلي المواجهة في المركز الثامن في جدول ترتيب المنافسة برصيد 30 نقطة، بينما يحل القادسية في المركز الحادي عشر برصيد24 نقطة.وأنتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

مشاهدة مباراة الفيصلى والقادسية بث مباشر

وفي المباراة الثانية يحل الفتح ضيفاً أمام التعاون على ملعب الملك عبدالله الرياضية في بريدة , ويدخل أصفر القصيم المواجهة بمعنويات عالية بعد فوزه في ديربي القصيم أمام الرائد 2-1 بينما خسر الفتحاوي في الجولة الماضية أمام مضيفه الباطن بثنائية مقابل لا شيء.

مشاهدة مباراة الفيصلى والقادسية بث مباشر

وانتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بفوز التعاون على الفتح بهدفي سيدريك اميسي وليندرتاوامبا.

مشاهدة مباراة الفيصلى والقادسية بث مباشر

ويدخل التعاون المباراة في المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بينما للفتح 32 نقطة وضعته في المركزالسابع

مشاهدة مباراة الفيصلى والقادسية بث مباشر