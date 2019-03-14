اونلاين | LIVE بث مباشر.. أرسنال ورين "رابط يلا شوت الجديد"

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LIVE بث مباشر.. أرسنال ورين "رابط يلا شوت الجديد"

شدد أوناي إيمري مدرب آرسنال الإنجليزي أنه يعشق المهام الصعبة مثل محاولة قلب تأخره بفارق هدفين أمام ستاد رين في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم غدًا الخميس.

LIVE بث مباشر.. أرسنال ورين "رابط يلا شوت الجديد"

وخسر النادي اللندني 3-1 في فرنسا الأسبوع الماضي رغم تقدمه مبكرًا، وأكمل أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع سقراطيس باباستاثوبولوس قبل الاستراحة.

LIVE بث مباشر.. أرسنال ورين "رابط يلا شوت الجديد"

ومنح الفوز 2-صفر على غريمه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الماضي، دفعة معنوية لفريق المدرب إيمري الذي سبق له الفوز بالدوري الأوروبي 3 مرات مع اشبيلية، ويعتقد المدرب الإسباني أن المهمة الأصعب هي دفع اللاعبين إلى تقديم أفضل ما لديهم.

LIVE بث مباشر.. أرسنال ورين "رابط يلا شوت الجديد"

وقال إيمري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء:“تمثل هذه المباريات حافزًا لنا، ونرغب دائما بخوض مواجهات كبيرة وصعبة أمام أفضل الفرق، كما أرغب بخوض مباريات قوية يصعب التكهن بنتيجتها وأمام منافسين أشداء“.

LIVE بث مباشر.. أرسنال ورين "رابط يلا شوت الجديد"

وأضاف: ”غدا سنخوض واحدة من هذه المباريات. نحتاج إلى التماسك واللعب بروح الفريق وأن نصنع أجواء لا تنسى في ملعب الامارات في ظل وجود مشجعينا لمساعدتنا على تقديم أفضل أداء خلال المباراة“.

LIVE بث مباشر.. أرسنال ورين "رابط يلا شوت الجديد"

وتابع:“نرغب في اللعب بروح قتالية عالية مستفيدين من مؤازرة جماهيرنا مع اتخاذ قرارات ذكية في الملعب“.

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وسيحصل آرسنال على دفعة بعودة المهاجم ألكسندر لاكازيت بعد تقليص عقوبة إيقافه إلى مباراتين.

وكان مهاجم منتخب فرنسا عُوقب بالإيقاف 3 مباريات في بادئ الأمر بعد حصوله على بطاقة حمراء في نهاية مباراة ذهاب دور الـ 32 أمام باتي بوريسوف.

LIVE بث مباشر.. أرسنال ورين "رابط يلا شوت الجديد"

وقال إيمري:“يمكننا اللعب بمهاجمين اثنين، ويمكننا الاعتماد على واحد فقط، وغدًا لن أفكر فقط في التشكيلة الأساسية، حيث قد نحتاج إلى حلول للمواقف المختلفة، ويمكننا الاعتماد على طرق لعب مختلفة، ولاعبين يملكون حلولًا مختلفة“.

ومستوى آرسنال الجيد على ملعبه يشير إلى أنه الأوفر حظًا لقلب تأخره، لكن إيمري حذَّر من خطورة ستاد رين الذي يجيد الهجمات المرتدة.

LIVE بث مباشر.. أرسنال ورين "رابط يلا شوت الجديد"

وقال إيمري:“إنه فريق جيد في الوقت الحالي، ويملك لاعبين على أعلى مستوى في أكثر من مركز، ويلعبون بروح قتالية عالية، وطريقة هجومية. وفازوا على بيتيس في المباراتين وقدموا أداءً قويًا، في مباراة الذهاب تفوقوا علينا وغدا نريد أن نظهر أن الإياب سيكون مختلفا. نحترمهم كثيرا ويتعين أن نتمالك أنفسنا ونسيطر على اللعب في مختلف الظروف والسيناريوهات التي قد نواجهها خلال 90 دقيقة“.

وسيفتقد آرسنال جهود سقراطيس، بينما سيتم تقييم حالة هنريخ مخيتاريان الذي يعاني من إصابة في الظهر.