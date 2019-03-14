اونلاين | yalla shoot today يوتيوب bein sport اليوم 14-3-2019 arsenal (تابعونا لحظة بلحظة)

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yalla shoot today يوتيوب bein sport اليوم 14-3-2019 arsenal (تابعونا لحظة بلحظة)

يستضيف فريق ارسنال الانجليزي، منافسه فريق رين الفرنسي اليوم الخميس بالمباراة المقرر انطلاقها بالعاشرة مساءً باستاد الامارات في إنجلترا وذلك في اطار اياب دور الـ16 بالدوري الأوروبي.

yalla shoot today يوتيوب bein sport اليوم 14-3-2019 arsenal (تابعونا لحظة بلحظة)

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ويدخل فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، وهو ساعي الي تحقيق ريمونتادا قويا معتمدًا على عاملي الأرض والجمهور، خاصة بعدما تعرض للهزيمة على يد الفريق الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب.

yalla shoot today يوتيوب bein sport اليوم 14-3-2019 arsenal (تابعونا لحظة بلحظة)

بينما على الجانب الآخر يدخل فريق رين وهو متقدم على فريق الجانرز ويسعى الي الحفاظ على هذا التقدم،مع محاولة تحقيق نتيجة ايجابية تقذفه في دور الـ8 .