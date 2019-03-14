رياضة | بورسعيد تستضيف الدورة المجمعة الثانية لدوري الكرة الطائرة جلوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورسعيد تستضيف الدورة المجمعة الثانية لدوري الكرة الطائرة جلوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت اليوم، مباريات الدورة المجمعة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، للكرة الطائرة جلوس رجال، بصالة عادل خيرالله بمحافظة بورسعيد.

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تقام البطولة علي مدار ٣ أيام، ويشارك فيها ١٨٠ لاعب، يمثلون ١٢ نادي هم (الإرادة والتحدي بكفر الشيخ، المستقبل بالأسكندرية، الحرية ببورسعيد، مبارك ببني سويف، العزيمة بالإسماعيلية، نادي الرباط والأنوار، والسلام ببنها، جمعية الرياضيين بدمياط ونادي المعاقين بالفيوم، الإيمان بسوهاج، مركز شباب زينهم، مركز شباب صقر قريش).

وتلعب مسابقة الدوري الممتاز، التي ينظمها الاتحاد المصري الباراليمبي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، بنظام الذهاب والإياب علي دورين كل دور يضم دورتين مجمعتين، وتلعب المباريات بنظام خمسة أشواط، يحصل الفريق الفائز علي ثلاث نقاط والمهزوم علي نقطة واحدة، ويتم ترتيب الفرق في نهاية الدوري وفقا للنقاط التراكمية الحاصل عليها كل فريق.