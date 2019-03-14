رياضة | المصري يجهز سعيدو سينبوري لمواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يجهز سعيدو سينبوري لمواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مجهوداته من أجل تجهيز البوركينابي سعيدو سينبوري لاعب خط وسط الفريق خلال معسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية، للحاق بلقاء سموحة بالدوري العام.

وتعرض سينبوري، لإصابة بكدمة قوية في عظمة الشظية والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، بالدوري الممتاز.

وحدد الجهاز الطبي برنامج تأهيلي مكثف للاعب، بناءًا على أوامر إيهاب جلال المدير الفني، قبل المواجهة المرتقبة.

ويلتقي المصري سموحة، السادسة مساء السبت المقبل على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين بالدوري المصري الممتاز.