رياضة | المصري يجهز سعيدو سينبوري لمواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يجهز سعيدو سينبوري لمواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يواصل الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مجهوداته من أجل تجهيز البوركينابي سعيدو سينبوري لاعب خط وسط الفريق خلال معسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية، للحاق بلقاء سموحة بالدوري العام.
وتعرض سينبوري، لإصابة بكدمة قوية في عظمة الشظية والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، بالدوري الممتاز.
وحدد الجهاز الطبي برنامج تأهيلي مكثف للاعب، بناءًا على أوامر إيهاب جلال المدير الفني، قبل المواجهة المرتقبة.
ويلتقي المصري سموحة، السادسة مساء السبت المقبل على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين بالدوري المصري الممتاز.
الأهلي ينهي إجراءات استقبال فريق شبيبة الساورة
أنهى الجهاز الإداري بالنادي الأهلي، جميع الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة فريق شبيبة الساورة الجزائري الذي حدد موعد وصوله إلى القاهرة السادسة مساء اليوم الخميس، على أن تتوجه البعثة من القاهرة إلى مطار الاسكندرية.
وأبدى مسئولو الأهلي استعداداتهم لتذليل أية عقبات تواجه الفريق الجزائري، وتوفير كل سبل الراحة للفريق الضيف.
ووفقا لنظام الكاف، يؤدي فريق شبيبة الساورة مرانه الأخير على استاد برج العرب في السادسة مساء غد.
ويلتقي الأهلي مع شبيبة الساورة يوم السبت المقبل على استاد برج العرب، في سادس جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويبحث الأهلي عن الفوز لحسم تذكرة الوصول إلى دور الثمانية بالبطولة.
لاسارتي يرفع الحمل التدريبي لمحمد الشناوي للمشاركة أمام الساورة
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي رفع الحمل التدريبي لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال المران الذي يقام في الثالثة عصر اليوم الخميس.
وكان الشناوي قد شارك في بعض الوحدات التدريبية الخفيفة أمس تحت إشراف طارق سليمان، كخطوة أولى لتجهيز اللاعب الذى يعاني من الإصابة بالتواء في كاحل القدم.
وبات من المنتظر أن يشهد تدريب الأهلي اليوم زيادة الوحدات التدريبية بشكل تدريجي للشناوي من أجل تجهيزه للتواجد ضمن قائمة الفريق خلال مباراة شبيبة الساورة الجزائري.
ويخوض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة عصر اليوم قبل الدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة.
يذكر أن الأهلي يلتقي شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء بعد غدٍ السبت على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
الأهلي يفقد نجمه أمام شبيبة الساورة رسميا
تأكد غياب هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه أمام شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.
وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة موقف هشام محمد لاعب وسط الفريق النهائي من مباراة الفريق أمام شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وقال عبد الحفيظ إن هشام سوف يغيب بشكل رسمي عن مباراة شبيبة الساورة بسبب ما كشفته الأشعة من حاجة اللاعب للحصول على راحة وتأهيل.
وأوضح عبدالحفيظ أن الأشعة التي أجراها هشام محمد على ركبته أثبتت عدم قدرته على اللحاق بمباراة السبت المقبل.
ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.