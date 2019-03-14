رياضة | كابيلو: بيليه وميسي ومارادونا عباقرة كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كابيلو: بيليه وميسي ومارادونا عباقرة كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لريال مدريد، أنه لا يوجد سوى 3 عباقرة فقط في عالم كرة القدم.

وقال كابيلو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "في تاريخ كرة القدم، لم يكن هناك سوى 3 عباقرة هم بيليه، مارادونا وليونيل ميسي.. أمر واضح أن هذا مجرد رأيي".

وأضاف: "مارادونا وميسي ليست لديهما القدرة فقط على التفكير في أشياء رائعة بالكرة، لكن أيضًا تنفيذها.. هذا الثلاثي كان ولا يزال مبهرا وفريدا من نوعه".

واستبعد كابيلو، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، وريال مدريد السابق، من القائمة التي وضعها لعباقرة كرة القدم، رغم ما قدمه البرتغالي في مسيرته الكروية، وما حققه من ألقاب فردية وجماعية.

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