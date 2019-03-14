رياضة | كابيلو: بيليه وميسي ومارادونا عباقرة كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كابيلو: بيليه وميسي ومارادونا عباقرة كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرى الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لريال مدريد، أنه لا يوجد سوى 3 عباقرة فقط في عالم كرة القدم.
وقال كابيلو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "في تاريخ كرة القدم، لم يكن هناك سوى 3 عباقرة هم بيليه، مارادونا وليونيل ميسي.. أمر واضح أن هذا مجرد رأيي".
وأضاف: "مارادونا وميسي ليست لديهما القدرة فقط على التفكير في أشياء رائعة بالكرة، لكن أيضًا تنفيذها.. هذا الثلاثي كان ولا يزال مبهرا وفريدا من نوعه".
واستبعد كابيلو، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، وريال مدريد السابق، من القائمة التي وضعها لعباقرة كرة القدم، رغم ما قدمه البرتغالي في مسيرته الكروية، وما حققه من ألقاب فردية وجماعية.
تفاصيل سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
أكتمل عقد المتأهلين للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا مساء أمس بعد تأهل فريقي برشلونة وليفربول على حساب فريقي ليون وبايرن ميونيخ على الترتيب.
وتمكن برشلونة من تحقيق انتصارًا كبيرًا على ليون بنتيجة 5-1 ، بينما فاز ليفربول على بايرن ميونيخ 3-1.
وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا ، وجاءت كالآتي: برشلونة، يوفنتوس، مانشستر سيتي، ليفربول، مانشستر يونايتد ، توتنهام، أياكس، بورتو.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من المقرر أن تجري قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال اليوم الجمعة في نيون بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت اسبانيا، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة.
ولأول مرة منذ عام 2012 ، سوف يسحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة الدور ربع النهائي ، ونصف النهائي المحتمل للأبطال في نفس التوقيت.
ومن المقرر أن تلعب مباريات الدور ربع النهائي ، مباريات الذهاب يومي 9-10 أبريل ، على أن تقام مباريات الإياب يومي 16-17 ، بينما ستلعب مباريات الدور نصف النهائي ، الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو والإياب يومي 7-8 مايو ، على أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 1 يونيو على ملعب واندا ميتروبوليتانو.