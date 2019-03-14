رياضة | شبيبة الساورة يصل القاهرة في السادسة مساء ويتدرب في "برج العرب" غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبيبة الساورة يصل القاهرة في السادسة مساء ويتدرب في "برج العرب" غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل فريق شبيبة الساورة الجزائري، القاهرة في السادسة من مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة الأهلي التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتوجه الفريق الجزائري من مطار القاهرة إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق لمدة يومين، وفقا لأجندة الجهاز الفني التي حددها قبل موعد وصوله إلى القاهرة.

ويستعد الجهاز الإداري بالأهلي لاستقبال بعثة الساورة، من مطار القاهرة، ومرافقتهم إلى فندق الإقامة في الإسكندرية، وتوفير سُبل الراحة أمامهم، ليكون استقبال جيد للأشقاء الجزائريين.

الأهلي ينهي إجراءات استقبال فريق شبيبة الساورة

أنهى الجهاز الإداري بالنادي الأهلي، جميع الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة فريق شبيبة الساورة الجزائري الذي حدد موعد وصوله إلى القاهرة السادسة مساء اليوم الخميس، على أن تتوجه البعثة من القاهرة إلى مطار الاسكندرية.

وأبدى مسئولو الأهلي استعداداتهم لتذليل أية عقبات تواجه الفريق الجزائري، وتوفير كل سبل الراحة للفريق الضيف.

ووفقا لنظام الكاف، يؤدي فريق شبيبة الساورة مرانه الأخير على استاد برج العرب في السادسة مساء غد.

ويلتقي الأهلي مع شبيبة الساورة يوم السبت المقبل على استاد برج العرب، في سادس جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويبحث الأهلي عن الفوز لحسم تذكرة الوصول إلى دور الثمانية بالبطولة.