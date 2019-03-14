رياضة | شبيبة الساورة يصل القاهرة في السادسة مساء ويتدرب في "برج العرب" غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبيبة الساورة يصل القاهرة في السادسة مساء ويتدرب في "برج العرب" غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يصل فريق شبيبة الساورة الجزائري، القاهرة في السادسة من مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة الأهلي التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويتوجه الفريق الجزائري من مطار القاهرة إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق لمدة يومين، وفقا لأجندة الجهاز الفني التي حددها قبل موعد وصوله إلى القاهرة.
ويستعد الجهاز الإداري بالأهلي لاستقبال بعثة الساورة، من مطار القاهرة، ومرافقتهم إلى فندق الإقامة في الإسكندرية، وتوفير سُبل الراحة أمامهم، ليكون استقبال جيد للأشقاء الجزائريين.
الأهلي ينهي إجراءات استقبال فريق شبيبة الساورة
أنهى الجهاز الإداري بالنادي الأهلي، جميع الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة فريق شبيبة الساورة الجزائري الذي حدد موعد وصوله إلى القاهرة السادسة مساء اليوم الخميس، على أن تتوجه البعثة من القاهرة إلى مطار الاسكندرية.
وأبدى مسئولو الأهلي استعداداتهم لتذليل أية عقبات تواجه الفريق الجزائري، وتوفير كل سبل الراحة للفريق الضيف.
ووفقا لنظام الكاف، يؤدي فريق شبيبة الساورة مرانه الأخير على استاد برج العرب في السادسة مساء غد.
ويلتقي الأهلي مع شبيبة الساورة يوم السبت المقبل على استاد برج العرب، في سادس جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويبحث الأهلي عن الفوز لحسم تذكرة الوصول إلى دور الثمانية بالبطولة.
لاسارتي يرفع الحمل التدريبي لمحمد الشناوي للمشاركة أمام الساورة
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي رفع الحمل التدريبي لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال المران الذي يقام في الثالثة عصر اليوم الخميس.
وكان الشناوي قد شارك في بعض الوحدات التدريبية الخفيفة أمس تحت إشراف طارق سليمان، كخطوة أولى لتجهيز اللاعب الذى يعاني من الإصابة بالتواء في كاحل القدم.
وبات من المنتظر أن يشهد تدريب الأهلي اليوم زيادة الوحدات التدريبية بشكل تدريجي للشناوي من أجل تجهيزه للتواجد ضمن قائمة الفريق خلال مباراة شبيبة الساورة الجزائري.
ويخوض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة عصر اليوم قبل الدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة.
يذكر أن الأهلي يلتقي شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء بعد غدٍ السبت على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
الأهلي يفقد نجمه أمام شبيبة الساورة رسميا
تأكد غياب هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه أمام شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.
وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة موقف هشام محمد لاعب وسط الفريق النهائي من مباراة الفريق أمام شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وقال عبد الحفيظ إن هشام سوف يغيب بشكل رسمي عن مباراة شبيبة الساورة بسبب ما كشفته الأشعة من حاجة اللاعب للحصول على راحة وتأهيل.
وأوضح عبدالحفيظ أن الأشعة التي أجراها هشام محمد على ركبته أثبتت عدم قدرته على اللحاق بمباراة السبت المقبل.
ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.