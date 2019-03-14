رياضة | فحص طبي لمروان محسن قبل مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص طبي لمروان محسن قبل مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق المران المسائي اليوم من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب الذى شعر ببعض الآلام الخفيفة في العضلة الخلفية أمس.

Advertisements

وكان اللاعب قد اشتكي من بعض الآلام الخفيفة في العضلة الخلفية أمس حيث يقوم الجهاز الطبي بالاطمئنان على اللاعب الذى تبقى فرصه قوية وقائمة للتواجد ضمن الحسابات الفنية لمباراة شبيبة الساورة الجزائري.

يذكر أن الأهلي يلتقي شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء بعد غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الأهلي يعسكر اليوم لـ«شبيبة الساورة الجزائري».