رياضة | أيمن حافظ ومحمد بدر يسبقان بعثة الزمالك إلى الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن حافظ ومحمد بدر يسبقان بعثة الزمالك إلى الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسافر أيمن حافظ المنسق العام للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ومحمد بدر المدير المالي للنادي إلى الجزائر اليوم الخميس للترتيب لوصول بعثة الأبيض إلى هناك.
وتطير بعثة الزمالك إلى الجزائر على متن طائرة خاصة غدًا الجمعة إستعدادًا لملاقاة نصر حسين داي يوم الأحد القادم في الجولة الأخيرة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.
ويسعى حافظ للاطمئنان على ملعب المباراة وفندق الإقامة هناك وتذليل كل العقبات أمام بعثة الزمالك قبل وصولها يوم الجمعة القادم.
ويحتل الزمالك المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط بعد الفوز على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في الجولة الماضية.
أزمة في نصر حسين داي قبل موقعة الزمالك المصيرية
يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي نصر حسين داي الجزائري، أزمة قوية قبل مواجهة الزمالك في ختام دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ويفتقد الفريق الجزائري لجهود عبد الغني خياط مدافع الفريق في مباراة الزمالك المقبلة، بسبب إيقافه للحصول على الإنذار الثاني في مواجهة بترو أتليتيكو الماضية.
ويعد خياط من العناصر الأساسية في كتيبة المدرب مزيان، ولكن الأخير سيضطر إلى الدفع بأحد الوجوه الشابة أو البديلة في مواجهة هجوم الزمالك الضاري.
ومن المنتظر أن يلتقي نصر حسين داي ضد الزمالك، يوم الأحد المقبل في الجزائر، ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات بالبطولة القارية.
ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، ويأتي بترو أتليتيكو الأنجولي خلفه بـ7 نقاط، بينما يتواجد نصر حسين داي في المركز الثالث ولديه 7 نقاط، ويتذيل جورماهيا الكيني الترتيب بـ6 نقاط.