رياضة | أيمن حافظ ومحمد بدر يسبقان بعثة الزمالك إلى الجزائر

يسافر أيمن حافظ المنسق العام للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ومحمد بدر المدير المالي للنادي إلى الجزائر اليوم الخميس للترتيب لوصول بعثة الأبيض إلى هناك.

وتطير بعثة الزمالك إلى الجزائر على متن طائرة خاصة غدًا الجمعة إستعدادًا لملاقاة نصر حسين داي يوم الأحد القادم في الجولة الأخيرة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

ويسعى حافظ للاطمئنان على ملعب المباراة وفندق الإقامة هناك وتذليل كل العقبات أمام بعثة الزمالك قبل وصولها يوم الجمعة القادم.

ويحتل الزمالك المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط بعد الفوز على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في الجولة الماضية.