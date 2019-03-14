رياضة | خاشانوف يواجه نادال في إنديان ويلز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاشانوف يواجه نادال في إنديان ويلز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل الروسي كاران خاشانوف لمواجهة الإسباني رافائيل نادال في ربع نهائي بطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، أولى بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة بالموسم.

ففي ثمن النهائي فاز خاشانوف على الأمريكي جون ايسنر بواقع 6-4 و7-6 (7-1).

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وبذلك يكتمل عقد المتأهلين لربع النهائي الذي يضم أيضا الفرنسي جيل مونفليس في مواجهة النمساوي دومينيك تيم، والكندي ميلوس راونيتش في مواجهة الصربي ميومير كيسمانوفيتش.

ويواجه البولندي هوبرت هوركاز في نفس الدور أيضا السويسري روجيه فيدرير.