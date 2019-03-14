رياضة | أزمة في نصر حسين داي قبل موقعة الزمالك المصيرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في نصر حسين داي قبل موقعة الزمالك المصيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي نصر حسين داي الجزائري، أزمة قوية قبل مواجهة الزمالك في ختام دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويفتقد الفريق الجزائري لجهود عبد الغني خياط مدافع الفريق في مباراة الزمالك المقبلة، بسبب إيقافه للحصول على الإنذار الثاني في مواجهة بترو أتليتيكو الماضية.

ويعد خياط من العناصر الأساسية في كتيبة المدرب مزيان، ولكن الأخير سيضطر إلى الدفع بأحد الوجوه الشابة أو البديلة في مواجهة هجوم الزمالك الضاري.

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ومن المنتظر أن يلتقي نصر حسين داي ضد الزمالك، يوم الأحد المقبل في الجزائر، ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات بالبطولة القارية.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، ويأتي بترو أتليتيكو الأنجولي خلفه بـ7 نقاط، بينما يتواجد نصر حسين داي في المركز الثالث ولديه 7 نقاط، ويتذيل جورماهيا الكيني الترتيب بـ6 نقاط.