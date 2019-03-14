رياضة | 4 أهداف مرشحين لجائزة أفضل هدف في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أهداف مرشحين لجائزة أفضل هدف في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الحساب الرسمي للشامبيونز ليج عبر تويتر الستار عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقد انتهت منافسات جولة إياب دور الـ16 بدوري الأبطال مساء الأربعاء ، بفوز برشلونة على ليون 5-1 في حين فاز ليفربول على بايرن ميونيخ 3-1.

ورشح الحساب الرسمي للشامبيونز ليج أربعة أهداف للمنافسة على جائزة أفضل هدف لجولة إياب دور الـ16 بدوري الأبطال.

Advertisements

وجاءت الأهداف المرشحة كالآتي:-

هدف دوشان تاديتش لاعب أياكس في شباك ريال مدريد.

هدف لاسه شوني لاعب أياكس في شباك ريال مدريد.

هدف ليونيل ميسي (الثاني) لاعب برشلونة في شباك ليون.

هدف ساديو ماني (الأول) لاعب ليفربول في شباك بايرن ميونيخ.