رياضة | أرسنال في مهمة صعبة أمام رين في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال في مهمة صعبة أمام رين في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق رين الفرنسي ضيفا على نظيره أرسنال ضمن إياب مباريات دور الـ 32 لبطولة الدوري الأوروبي على ملعب "الإمارات"

ويسعى أرسنال لتعويض هزيمته الثقيلة في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سيكون الجانرز مطالبا بالفوز بفارق أكثر من هدفين او هدفين نظيفين من اجل العبور للدور ثمن النهائي للبطولة.

واستعد المدفعجية جيدا لهذه المباراة بفوز جيد على مانشستر يوانيتد والذي سبقه للمركز الرابع، حاملا في جعبته 60 نقطة.

وصعد الأرسنال لهذا الدور على حساب باتي بوروسيف الروسي، حيث خسر ذهابا وفاز إيابا بثلاثية نظيفة.

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل فريق أرسنال ضد رين كالتالي:

تشيك ، مصطفى ، كوسيلني ، مونريال ، مايتلاند-نايلز ، كولاسيناك ، توريرا ، تشاكا ، أوزيل ، أوباميانغ ، لاكازيت.

وفي نفس الدور يلتفي تشيلسي مع دينامو كييف، وريد بول سالزبورج مع نابولي، وكراسنودار مع فالنسيا ، وانتر ميلان مع آينتراخت فرانكفورت ، وبنفيكا مع دينامو زغرب، وفياريال مع زينيت سانت بطرسبرج ، وسلافيا براج مع إشبيلية .