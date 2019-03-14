رياضة | "ميسي ورونالدو وماني وساني" مرشحون لجائزة الأفضل بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميسي ورونالدو وماني وساني" مرشحون لجائزة الأفضل بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عن الأسماء المرشحة لحصد جائزة أفضل لاعب هذا الأسبوع في إياب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

واختار الحساب الرسمي للشامبيونز ليج أربعة لاعبين مرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب هذا الأسبوع بدوري الأبطال بعد فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد 3-0 ، وفوز مانشستر سيتي على شالكه 7-0 ، وفوز ليفربول على بايرن ميونيخ 3-1 ، وفوز برشلونة على ليون 5-1.

وسيتنافس كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس مع ليونيل ميسي نجم برشلونة وساديو ماني نجم ليفربول وليروي ساني نجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب هذا الأسبوع بدوري الأبطال.

وتم ترشيح كريستيانو في هذه القائمة بعد تسجيله هاتريك في ليلة قهر أتلتيكو مدريد وتحقيق الريمونتادا لليوفي ، بينما وقع الاختيار ساديو ماني نظرًا للأداء الرائع وتسجيله هدفين في شباك بايرن ميونيخ.

في حين قدم ليروي ساني مباراة رائعة ضد شالكه بتسجيله هدف وصناعة 3 أهداف ، بينما قدم ميسي مباراة رائعة ضد ليون وسجل هدفين وصنع هدفين آخرين

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