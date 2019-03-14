رياضة | "ميسي ورونالدو وماني وساني" مرشحون لجائزة الأفضل بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميسي ورونالدو وماني وساني" مرشحون لجائزة الأفضل بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عن الأسماء المرشحة لحصد جائزة أفضل لاعب هذا الأسبوع في إياب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.
واختار الحساب الرسمي للشامبيونز ليج أربعة لاعبين مرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب هذا الأسبوع بدوري الأبطال بعد فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد 3-0 ، وفوز مانشستر سيتي على شالكه 7-0 ، وفوز ليفربول على بايرن ميونيخ 3-1 ، وفوز برشلونة على ليون 5-1.
وسيتنافس كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس مع ليونيل ميسي نجم برشلونة وساديو ماني نجم ليفربول وليروي ساني نجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب هذا الأسبوع بدوري الأبطال.
وتم ترشيح كريستيانو في هذه القائمة بعد تسجيله هاتريك في ليلة قهر أتلتيكو مدريد وتحقيق الريمونتادا لليوفي ، بينما وقع الاختيار ساديو ماني نظرًا للأداء الرائع وتسجيله هدفين في شباك بايرن ميونيخ.
في حين قدم ليروي ساني مباراة رائعة ضد شالكه بتسجيله هدف وصناعة 3 أهداف ، بينما قدم ميسي مباراة رائعة ضد ليون وسجل هدفين وصنع هدفين آخرين
تفاصيل سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
أكتمل عقد المتأهلين للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا مساء أمس بعد تأهل فريقي برشلونة وليفربول على حساب فريقي ليون وبايرن ميونيخ على الترتيب.
وتمكن برشلونة من تحقيق انتصارًا كبيرًا على ليون بنتيجة 5-1 ، بينما فاز ليفربول على بايرن ميونيخ 3-1.
وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا ، وجاءت كالآتي: برشلونة، يوفنتوس، مانشستر سيتي، ليفربول، مانشستر يونايتد ، توتنهام، أياكس، بورتو.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من المقرر أن تجري قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال اليوم الجمعة في نيون بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت اسبانيا، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة.
ولأول مرة منذ عام 2012 ، سوف يسحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة الدور ربع النهائي ، ونصف النهائي المحتمل للأبطال في نفس التوقيت.
ومن المقرر أن تلعب مباريات الدور ربع النهائي ، مباريات الذهاب يومي 9-10 أبريل ، على أن تقام مباريات الإياب يومي 16-17 ، بينما ستلعب مباريات الدور نصف النهائي ، الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو والإياب يومي 7-8 مايو ، على أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 1 يونيو على ملعب واندا ميتروبوليتانو.