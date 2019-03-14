بيرناردو سيلفا يجدد تعاقده مع مانشستر سيتي حتى 2025

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تحرير:خالد الفوي ١٤ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

بيرناردو سيلفا

جدد اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا تعاقده مع مانشستر سيتي لست سنوات، وذلك بعد المفاوضات المكثقة التي جرت بين الطرفين منذ يوم 3 مارس الماضي، وتأكد بالتالي بقاء اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في جدران ملعب الاتحاد حتى عام 2025، ذلك اللاعب الذي انضم إلى صفوف الفريق الإنجليزي في صيف عام 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي مقابل 43 مليون جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يحصل سيلفا بموجب العقد الجديد على أجر أسبوعي يصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، وذلك حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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ولم يقدم بيرناردو مستويات مميزة في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، قبل أن ينفجر تحت قيادة بيب جوارديولا هذا الموسم وينافس بقوة على التتويج بالرباعية التاريخية: الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي إضافة إلى كأس الرابطة الإنجليزية التي توج بلقبها بالفعل. وقال بيرناردو عقب التجديد: