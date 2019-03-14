انت الان تتابع كوتينيو: لم ألعب بشكل جيد.. وأسعى لتقديم الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم مليم ١٤ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
فيليب كوتينيو
اعترف البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي برشلونة الإسباني، بالتقصير في الظهور بأداء جيد مع البارسا خلال الفترة الماضية، وشارك كوتينيو في الانتصار خلال مواجهة ليون الفرنسي. وقال النجم البرازيلي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "في الأسابيع أو الشهور الأخيرة لم أكن ألعب بشكل جيد، لكنني ما زلت أسعى لتقديم الأفضل، وجئت على برشلونة من أجل بذل أفضل ما لدي، وأعيش اللحظة الحالية.. والآن أنا أفكر في المباراة المُقبلة، وأنا سعيد جدًا بالفوز والتأهل لربع النهائي في بطولة مهمة جدًا".
والتحق برشلونة بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه الساحق على ليون، بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جرت على ملعب كامب نو، علمًا بأن مباراة الذهاب التي جرت في فرنسا، انتهت بالتعادل السلبي. وجاءت أهداف برشلونة عن طريق ليونيل ميسي "هدفين" في الدقيقتين 18، من ركلة جزاء، و78، وفيليب كوتينيو
وجاءت أهداف برشلونة عن طريق ليونيل ميسي "هدفين" في الدقيقتين 18، من ركلة جزاء، و78، وفيليب كوتينيو في الدقيقة 31، وجيرارد بيكيه في الدقيقة 81، وعثمان ديمبلي في الدقيقة 86، بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد، لوكاس توسارت في الدقيقة 58.
من جانبها ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن هذه هي المرة الأولى في مسيرة ليونيل ميسي في كل البطولات، التي تشهد تسجيل النجم الأرجنتيني هدفين، وصناعة هدفين آخرين في نفس المباراة.
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