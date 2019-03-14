انت الان تتابع ميلنر: وجود 4 أندية من البريميرليج بربع النهائي مذهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم مليم ١٤ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
جيمس ميلنر
أعرب جيمس ميلنر، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بعد تأهل الريدز إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ بالفوز 3 ـ 1 على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ثمن النهائي من المسابقة، علمًا أن مباراة الذهاب في أنفيلد قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل الريدز إلى ربع نهائي المسابقة من بوابة العملاق البافاري. قال ميلنر، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "كانت نتيجة رائعة، لم نقدم أفضل ما لدينا، لكننا دافعنا جيدا، وحققنا الفوز في النهاية".
وتحدث ميلنر عن فان ديك وإصابة هندرسون، قائلا: لقد نجح في تسجيل هدف رائع، ولأكون صادقا، يجب عليه أن يسجل أكثر بسبب طوله. أما إصابة هندرسون فتوضح أكثر ما يعانيه الفريق. أن تخسر القائد مبكرا فالأمر يكون صعبا، لكننا نجحنا في التعامل مع الأمر. وانضم ليفربول إلى أندية البريميرليج التي تأهلت إلى
وتحدث ميلنر عن فان ديك وإصابة هندرسون، قائلا: لقد نجح في تسجيل هدف رائع، ولأكون صادقا، يجب عليه أن يسجل أكثر بسبب طوله. أما إصابة هندرسون فتوضح أكثر ما يعانيه الفريق. أن تخسر القائد مبكرا فالأمر يكون صعبا، لكننا نجحنا في التعامل مع الأمر.
وانضم ليفربول إلى أندية البريميرليج التي تأهلت إلى ربع نهائي التشامبيونزليج، وهي مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى توتنهام.
وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن هذه المرة الأولى التي توجد فيها 4 أندية من دولة واحدة في الدور ربع النهائي منذ موسم 2008/ 2009، والذي شهد وجود 4 أندية إنجليزية أيضا.
وعن ذلك قال: "وجود 4 أندية من البريميرليج في ربع النهائي أمر مذهل وجيد للكرة الإنجليزية، وهذا ما نريده، لا نعلم من سنواجه في الدور المقبل، لكن لدينا شعورا جيدا من الموسم الماضي، وسنحاول الوصول لأبعد ما يمكن".
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