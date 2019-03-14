بيكيه يتغنى بميسي ويمازح لويس سواريز

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تحرير:كريم مليم ١٤ مارس ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
جيرارد بيكيه
حذر الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، عقب تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أولمبيك ليون الفرنسي، من أنه برغم إقصاء العديد من الفرق الكبرى في دور الـ16، لا يزال هناك عديد المرشحين للقب، وقال بيكيه: "إن الفرق الموجودة حاليا تأهلت لأنها كانت أفضل من تلك التي تعرضت للإقصاء، والآن أستطيع أن أقول إن هناك فرقا كثيرة مرشحة للقب، وسعيد للغاية من أجلنا، في النهاية، بصرف النظر عما يفعله الآخرون، نحن هنا في ربع النهائي مرة أخرى ولدينا فرص في المسابقات الثلاث، وها نحن في منتصف مارس، هذا هو الهدف الذي نضعه لأنفسنا مع بداية كل موسم".
كما أشاد بيكيه بأدء زميله، ليونيل ميسي الذي سجل هدفين، قائلا: "النجوم يصنعون فارقا كبيرا، وخلفهم يجب أن تكون هناك فرق عظيمة تساعدهم ومن المعروف تاريخيا أن لاعبا واحدا لا يمكنه الفوز ببطولات كبيرة، لكن بالتأكيد عندما يكون لديك لاعبون مثل ميسي في الفريق فهذا يجعلك في مستوى آخر.. وحين يكون لديك شكوك، يظهر
كما أشاد بيكيه بأدء زميله، ليونيل ميسي الذي سجل هدفين، قائلا: "النجوم يصنعون فارقا كبيرا، وخلفهم يجب أن تكون هناك فرق عظيمة تساعدهم ومن المعروف تاريخيا أن لاعبا واحدا لا يمكنه الفوز ببطولات كبيرة، لكن بالتأكيد عندما يكون لديك لاعبون مثل ميسي في الفريق فهذا يجعلك في مستوى آخر.. وحين يكون لديك شكوك، يظهر هؤلاء اللاعبون ويمنحونك الثقة التي تحتاجها من أجل التأهل".
ومزح بيكيه الذي سجل الهدف الرابع، حين سئل عن ارتفاع معدله التهديفي هذا الموسم، قائلا: "حين أرى سواريز متعبا أطلب من المدرب أن يضعني في مراكز الهجوم، حاليا ليس لديه ثقة في قدراتي لكن مع الوقت أتمنى أن أقنعه من خلال تسجيل مزيد من الأهداف".
والتحق برشلونة بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه الساحق على ليون، بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جرت على ملعب كامب نو.
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