شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني الفريد جولبي مديراً فنياً لمنتخب مصر لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب استقر مسئولو اتحاد كرة السلة على تعيين الإسباني الفريد جولبي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى الأول لكرة السلة خلال الفترة المقبلة خلفا لعمرو أبوالخير . ومن المقرر أن يعاون الإسبانى الفريد جولبى، عصام عبدالحميد في منصب المدرب العام . وجاء اختيار الإسبانى جولبى في ظل الخبرات الجيدة التي يمتلكها وقدرته على صناعة الفارق مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة .

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