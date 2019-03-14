شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: سنلعب أمام الأفريقي التونسي من أجل الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي محمد محسن أبوجريشة، أن فريقه سيلعب أمام الأفريقي التونسي يوم السبت المقبل من أجل الفوز في ختام جولات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا .

وقال أبوجريشة :” إن عدم تأهل الفريق للأدوار التالية من مرحلة المجموعات لا يعني أن الفريق سيتهاون خلال المباراة وسنلعب من أجل الفوز حيث لا يليق أن يخرج نادي الإسماعيلي من المجموعة بنقطتين فقط”.

وأضاف أن عدم التوفيق لازم الفريق خلال المباريات الماضية في أفريقيا وهناك مباريات خسرها الفريق في الدقائق الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك تركيز كبير لدى الجهاز الفني واللاعبين من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تليق باسم النادي الإسماعيلي وتاريخه.

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وأكد المدرب العام لفريق الإسماعيلي احترامه لفريق الأفريقي التونسي، مؤكدا أنه فريق يملك جماهيرية كبيرة في تونس.

وحول استعدادات الإسماعيلي، قال أبوجريشة إن الفريق أدى أول تدريباته في تونس بتمرينات خفيفة حيث فضل المدير الفني للفريق البلجيكي سيدومير يانفيسكى الاكتفاء بتمرينات اللياقة البدنية وفك العضلات والجيم وذلك لتجنيب الفريق المزيد من الإرهاق خاصة أن الفريق وصل ظهر اليوم إلى تونس، فضلا عن أن الفريق يعاني من الإجهاد حيث لعب آخر مباراة له في الدوري أمس.

وأضاف أن الفريق سيواصل تدريباته غدا وبعد غد قبل لقاء الأفريقي يوم السبت المقبل.

وكان النادي الإسماعيلي قد وصل إلى تونس اليوم قادما من القاهرة، ودخل في معسكر مغلق استعدادا للقائه أمام النادي الأفريقي الذي يستضيفه ملعب رادس، علما بأنه خرج رسميا من التأهل من هذه المجموعة إلى دور الثمانية.