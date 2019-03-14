مشاركة طاقم تحكيم عماني في كأس العالم للشباب

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الطاقم التحكيمي العُماني المكون من أحمد الكاف وأبوبكر العمري وراشد الغيثي للمشاركة في كأس العالم للشباب بولندا 2019. وتعتبر هذه المشاركة الثانية للحكم أبوبكر العمري، الذي سبق اختياره لإدارة مباريات ببطولة كأس العالم للشباب بنيوزيلندا عام 2015. بينما سبق وأن تواجد الحكم العماني حمد المياحي في إدارة مباريات كاس العالم للناشئين.

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