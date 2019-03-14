شكرا لقرائتكم لاسارتى يهدد المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انفعل الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على ثنائى خط الهجوم وليد أزارو وجونيور أجايي بسبب عدم تنفيذ تعليماته الفنية خلال التدريبات الأخيرة قبل مواجهة شبيبة الساورة فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا. وعنف لاسارتى الهجوم الهجوم ومعهم رمضان صبحى وناصر ماهر وهدد المقصرين منهم بالاستبعاد من التشكيل الأساسى أمام الساورة بسبب أزمة أهدار الفرص السهلة أمام المرمى، مؤكدا لهم أن مباراة بطل الجزائر هى الفرصة الأخيرة للمارد الأحمر فى المنافسة على الصعود لدور الثمانية الإفريقى. ويحتاج الأهلى للفوز فقط على الساورة من أجل ضمان الصعود إلى دور الثمانية ببطولة دورى الأبطال.

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