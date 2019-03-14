شكرا لقرائتكم تجميد شكوى الزمالك ضد عبد الحفيظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تجميد شكوى نادى الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، فى لجنة الإنضباط، لحين الانتهاء من مباراة القمة المحدد لها يوم 30 مارس الجارى، والمؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى.

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ويرغب اتحاد الكرة فى تهدئة الأجواء بين القطبين قبل المباراة المرتقبة، خاصة وأنها ستؤثر كثيرا فى تحديد البطل هذا الموسم، لذا يرغب اتحاد الكرة فى إزالة أى احتقان بين الفريقين قبل المباراة المرتقبة.

يذكر أن قمة الأهلى والزمالك يوم 30 مارس ستقام ببرج العرب وبدون جمهور.