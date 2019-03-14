شكرا لقرائتكم رئيس الإسماعيلى الشرفى يرصد مكافأة لإسقاط الإفريقى التونسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر المهندس محمود عثمان الرئيس الشرفى للإسماعيلى، وضع مكافآت خاصة للاعبى الفريق حال الفوز على الأفريقى بدورى أبطال أفريقيا. ويحل الدراويش ضيفًا على النادى التونسى عصر السبت المقبل فى ختام جولات المجموعة الثالثة بالبطولة الأفريقية، على ملعب رادس. عقد المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى، إجتماعًا مع لاعبيه مساء الأربعاء بمقر إقامة الفريق بتونس. Advertisements ونقل الكليه قرار المهندس محمود عثمان للاعبين، وذلك من أجل تحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادى التونسى. ويسعى الدراويش لتقديم عرض جيد فى اللقاء المقبل بالرغم من توديع البطولة بعد التعادل الأخير مع مازيمبى الكونغولى بهدف لكل منهما.

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