شكرا لقرائتكم الاتفاق السعودى يستأنف على قرار إيقاف حسين السيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر نادي الاتفاق تقديم إستئناف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودى لكرة القدم، بإيقاف اللاعب المصرى حسين السيد، مدافع الاتفاق، لمدة 4 مباريات رسمية بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى المواجهة التى خسرها فريقه أمام النصر بنتيجة 3 / 2، على ستاد "الملك فهد الدولى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى السعودى.

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي الاتفاق قررت الاعتماد في الإستئناف المقدم ضد عقوبة حسين السيد، على لوائح لجنة الانضباط، وأن القرار لم يذكر فيه الأسباب التي استندت عليها اللجنة لإيقاف اللاعب.

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يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق قررت في وقت سابق إيقاف حسين السيد 4 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، لاعتراضه على قرار الحكم وارتكابه أفعال عدوانية تجاهه في مباراة النصر.