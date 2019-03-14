شكرا لقرائتكم الصحف الإسبانية عن صعود برشلونة لربع نهائى دورى الأبطال: أوروبا تهتز!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إحتفلت الصحافة الكتالونية الصادرة اليوم، الخميس، بتأهل فريق برشلونة إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا، بعدما حقق فوزاً عريضاً على ليون الفرنسي بنتيجة 5 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "كامب نو"، في "إياب" ثمن النهائي.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب "بارك أولمبيك ليون"، انتهت بالتعادل السلبي، ليتفوق برشلونة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5 – 1.

وعنونت صحيفة "سبورت"، "أوروبا تهتز.. برشلونة يتأهل لربع نهائي دوري الابطال بجدارة واستحقاق بعد فوزه الكبير على ليون بخماسية.. ميسي بهدفين، كوتينهو، بيكيه وديمبيلي، سجلوا أهداف البارسا"، مشيرة إلى أن برشلونة وجه إنذاراً شديد اللهجة لجميع منافسيه في المسابقة بأهدافه الخمسة ضد ليون.

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فعنونت، "خماسية.. ميسي الرائع سجل هدفين أحدهما من ركلة جزاء على طريقة بانينكا، وصنع هدفين آخرين ليقود برشلونة لربع النهائي".

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وأضافت الصحيفة "كوتينيو وجيرارد بيكيه وعثمان ديمبيلي أكملوا حفل برشلونة أمام ليون على الكامب نو".

وأسفرت مواجهات دور الستة عشر لمسابقة دوري ابطال اوروبا والتى أسدل الستار عليها مساء الأربعاء، عن تأهل 8 أندية هى "ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، برشلونة، مانشستر سيتى، أياكس، مانشستر يونايتد، توتنهام، بورتو، يوفنتوس"، فيما ودعت أندية ريال مدريد واتلتيكو مدريد من إسبانيا، وروما الايطالي، وبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وشالكه من ألمانيا وليون وباريس سان جيرمان من فرنسا منافسات البطولة.