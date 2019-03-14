شكرا لقرائتكم الحزن يسيطر على بايرن ميونخ.. كوفاتش: ليفربول كان الأفضل فى المباراتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطرت حالة من الحزن الشديد داخل معسكر نادي بايرن ميونخ عقب الخروج من دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وخسر بايرن ميونخ أمام ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن مرحلة الإياب للدور ثمن النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وقال نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونخ في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري، "واجهنا منافساً قوياُ للغاية، أود أن أهنئ ليفربول ويورجن كلوب، خلال المباراتين كان الفريق الأفضل، كان من الممكن العودة في النتيجة حتى 2-1، لقد واجهونا جيدًا، لم نتمكن من اللعب بهدوء، أو إيصال الكرة لليفاندوفسكي، وهذا هو السبب في أننا خسرنا، ولاشك أننا نستحق الهزيمة".

أضاف مدرب بايرن ميونخ، "لم نتمكن من تجاوز مدافعي ليفربول، هم دافعوا بشكل جيد ولم نقدم أفضل مستوى لدينا، ليفربول فريق كبير، لقد كان في النهائي العام الماضي وفي الدوري الإنجليزي هم في المقدمة، لقد قدمنا كل ما في حوزتنا".

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في حين قال مانويل نوير حارس بايرن ميونخ "ليفربول حقق إنتصاراً مستحقاً علينا، افتقدنا القوة الهجومية في مباراة أمس، وخلقنا فرص قليلة للتسجيل. خلاصة القول هو أن ما حدث يعد أمرًا جيدًا، حتى لو كان ذلك مؤلمًا، كنا متحمسين للغاية، كنا في وضع جيد وواثقين من التعديل حتى كانت النتيجة 1-1، ولكن الهدف الثاني، قتل المباراة".

أما حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ قال "لم نتمكن من زيادة الضغط في أي لحظة، لم نتمكن مطلقًا من نقل الحماس من أرض الملعب إلى الجمهور، ليفربول يستحق التحية لأنهم قدموا مباراة جيدة للغاية".

أضاف المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، :لقد كان الفريق الأفضل، كان ليفربول حاضرًا من الناحية البدنية بشكل أكبر منا عادةً ما تكون لدينا الحيازة على الكرة، لم ننجح، لم نتمكن من اللعب بشكل جيد في الشوط الثاني ولم ننجح أبدًا في خلق فرص وتسجيل الأهداف".

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ دوري ابطال اوروبا، التي تنجح فيها الأندية الإنجليزية في إقصاء 3 فرق ألمانية في نسخة واحدة، كما تعد هذه المرة الاولى منذ موسم 2005 – 2006 التي تغيب فيها الأندية الألمانية عن الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا.