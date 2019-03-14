سوبر كورة.. أزمة بين لاسارتى ورباعى الأهلى قبل مواجهة الساورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفعل الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، على الرباعى وليد أزارو وجونيور أجايى ورمضان صبحى وناصر ماهر خلال التدريب قبل الأخير استعداداً قبل مواجهة شبيبة الساورة، فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

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