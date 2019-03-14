شاهد فى دقيقة.. مدربو أندية الدورى منذ انطلاق الموسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مسابقة الدورى المصرى،هذا الموسم، موجة تغيير فى المدربين بين الأندية المشاركة فى المسابقة، حتى أًصبحت موضة بين الأندية، فى المقابل هناك عدد من الفرق تمسكت بالأجهزة الفنية دون أى تغيير. وهذا ما نعرفه فى الفيديو التالى: الزمالك الزمالك -السويسرى كريستيان جروس بيراميدز بيراميدز - ألبرتو فالنتيم - ريكاردو لافولبى - حسام حسن - أحمد حسن "مؤقت" - رامون دياز الأهلى الأهلى - باتريس كارتيرون - محمد يوسف" مؤقت" - مارتن لاسارتى المصرى المصرى - حسام حسن - ميمى عبد الرازق - مصطفى يونس - إيهاب جلال المقاولون العرب المقاولون العرب - علاء نبيل - عماد النحاس الجونة الجونة - هشام زكريا - حمادة صدقى الإسماعيلى الإسماعيلى - خير الدين مضوى - جورفان فييرا - سيدومير يانيفسكى Advertisements طلائع الجيش طلائع الجيش - محمد حلمى - لوك إيميل حرس الحدود حرس الحدود - عماد سليمان - طارق العشرى بتروجت - طارق يحيى - مؤمن سليمان - محمد عودة الاتحاد السكندرى الاتحاد السكندرى - محمد عمر - حلمى طولان سموحة سموحة - على ماهر - طارق يحيى - عادل عبد الرحمن - حسام حسن النجوم النجوم - ضياء السيد - أنطونيو كالديرون - أحمد سامى - مؤمن سليمان إنبى إنبى - خالد متولى - على ماهر

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