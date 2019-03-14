شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدعو وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية لحضور بطولة أفريقيا الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بالنادى بالأهلى، برئاسة محمد سراج الدين، وجهت الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وسفراء دول الفرق المشاركة فى البطولة لحضور حفل الافتتاح، والمقرر إقامته فى الثامنة مساء الأحد، إلى جانب دعوة سفراء دول الفرق المشاركة فى البطولة فى حضور الدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى، وجون كلود موبيتا، نائب رئيس الاتحاد الإفريقى فى البطولة التى تنطلق مبارياتها السبت.

ويشهد مقر النادى الأهلى بالجزيرة، ظهر غد الجمعة، إجراء مراسم القرعة، فى حضور المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادى ورئيس اللجنة العليا المنظمة، ورؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضى ومدير البطولة، وياسر نصير نائب مدير عام النشاط الرياضي، وعمرو علوانى وموبيتا، إلى جانب مندوبى الفرق المشاركة فى البطولة.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للبطولة حالة الطوارئ القصوى؛ استعدادا لانطلاق البطولة، حيث تعقد اللجان العاملة اجتماعات مكثفة؛ من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح، وتجهيز الصالات والتواصل مع الاتحاد الإفريقي، إلى جانب التنسيق مع الفرق المشاركة بالبطولة، من حيث الإقامة والانتقالات وملاعب التدريبات؛ لضمان توفير الأجواء المناسبة للفرق المشاركة.

وتلقت اللجنة العليا خطابات تأكيد بالمشاركة فى البطولة من جانب فرق؛ الشمس والصيد وسبورتنج والمجمع البترولى الجزائرى وقرطاج التونسى وفرق الأنابيب والسجون والبنك التجارى من كينيا وفريق فاب الكاميرونى وفريق كمبالا سيتى ونكومبا من أوغندا، وفريق الجمارك النيجيرى وفريق اسيك ميموزا الإيفوارى وفريق ريفينيو الرواندي، وفريق دى جى اس بى الكونغولى وفريق يو إس إف إيه من بوركينا فاسو.

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وشهدت الساعات الماضية توافد الفرق الإفريقية على القاهرة للمشاركة فى البطولة، حيث تم تخصيص مرافقين من شباب النادي؛ لتسهيل تحركات الجميع إلى فندق الإقامة وملاعب التدريب، فضلا عن توفير خدمة طبية للأجهزة الفنية واللاعبين تحسبا لأية طوارئ.

من جانبه أكد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، على قدرة النادى على تنظيم البطولة وفقا لأفضل المعايير، فى ظل ما يتمتع به النادى من مقومات كبيرة، إلى جانب القدرات البشرية الممثلة فى أبنائه بمختلف اللجان التى تعمل على مدار الساعة من أجل الانتهاء من كافة الملفات قبل انطلاق مباريات البطولة.

وأوضح أن العمل يسير على قدم وساق للترتيب لانطلاق مباريات البطولة، بداية من الاجتماع الفنى ومراسم القرعة التى تقام ظهر غد الجمعة بقاعة فكرى أباظة بمقر النادى بالجزيرة، وانطلاق المباريات السبت، فضلا عن التجهيزات الخاصة بحفل افتتاح البطولة المقرر له الثامنة مساء الأحد، مشيرا إلى إن اللجنة العليا مستمرة فى التواصل مع كافة الجهات المعنية لإنهاء كافة الأمور التنظيمية، بما يضمن خروج البطولة فى أفضل صورة، وشدد سراج الدين على أن هناك اهتماما شديدا بتوفير الأجواء المناسبة لكافة الفرق المشاركة فى البطولة من خلال تخصيص مرافقين لتحركاتهم، مع تكليف اللجان الداخلية بتلبية كافة احتياجات البعثات المشاركة.

وأضاف أن اللجنة تسعى إلى أفضل صورة من التنظيم لتعزيز مكانة الرياضة المصرية على الصعيد الخارجي، وانعكاسا لمكانة النادى الأهلى القارية، مشيرا إلى أن هناك جهودا مستمرة من أجل السماح بالحضور الجماهيري؛ لدعم الفريق ومساندته فى مشواره نحو الحفاظ على لقب البطولة.