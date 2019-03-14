شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجمد شكوى الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ بسبب قمة 30 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تجميد شكوى نادى الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، فى لجنة الانضباط، لحين الانتهاء من مباراة القمة المحدد لها يوم 30 مارس الجارى، والمؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى.

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ويرغب اتحاد الكرة فى تهدئة الأجواء بين القطبين قبل المباراة المرتقبة، خاصة أنها ستؤثر كثيراً فى تحديد البطل هذا الموسم، لذا يرغب اتحاد الكرة فى إزالة أى احتقان بين الفريقين قبل المباراة المرتقبة.

يذكر أن قمة الأهلى والزمالك يوم 30 مارس ستقام ببرج العرب وبدون جمهور.