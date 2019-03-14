شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الشرفى للإسماعيلى يرصد مكافأة خاصة للاعبين حال الفوز على الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس محمود عثمان، الرئيس الشرفى للإسماعيلى، وضع مكافآت خاصة للاعبى الفريق حال الفوز على الأفريقى بدورى أبطال أفريقيا.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى التونسى عصر السبت المقبل فى ختام جولات المجموعة الثالثة بالبطولة الأفريقية، على ملعب رادس.

وعقد المستشار محمد الكلية، رئيس بعثة الإسماعيلى، اجتماعًا مع لاعبيه مساء الأربعاء بمقر إقامة الفريق بتونس، ونقل خلاله قرار المهندس محمود عثمان للاعبين لتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادى التونسى.

ويسعى الدراويش لتقديم عرض جيد فى اللقاء المقبل بالرغم من توديع البطولة بعد التعادل الأخير مع مازيمبى الكونغولى بهدف لكل منهما.