انت الان تتابع ليفاندوفسكي: سنعوض الإخفاق الأوروبي بلقبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ١٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص

روبرت ليفاندوفسكي

عبّر روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، عن حزنه البالغ بعد توديع فريقه دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي. وأكد الدولي البولندي أن فريقه سيبذل قصارى جهده، لتعويض الإخفاق الأوروبي بالفوز بلقبَي البوندسليجا والكأس هذا الموسم. وتحدث ليفاندوفسكي، في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قائلا: "للأمانة، لم نظهر بمستوانا الحقيقي، رغم خوضنا المباراة على ملعبنا، وما حدث أمر حزين بالطبع، وسيؤثر فينا بكل تأكيد، لكننا نرغب في مواصلة مشوارنا في باقي البطولات، والفوز بكل الألقاب المتاحة".

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وحقق ليفربول فوزًا ثمينًا على مضيفه بايرن ميونيخ، بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز آرينا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، علمًا أن مباراة الذهاب في أنفيلد قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل الريدز إلى ربع نهائي المسابقة من بوابة العملاق البافاري. ووفقا لما ذكرته