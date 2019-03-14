انت الان تتابع كوفاتش: لم نُجد استغلال ليفا.. ولا يمكنني عتاب نوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ١٤ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

نيكو كوفاتش

أكد نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني، أحقية ليفربول الإنجليزي بالتأهل للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، بعد فوز الأخير في جولة إياب دور الـ16 على الفريق البافاري في ملعبه (3-1)، ولم يستفد البايرن من تعادله السلبي في الذهاب على ملعب أنفيلد، ليسقط داخل أليانز أرينا بثلاثية. وقال كوفاتش في تصريحات أبرزها موقع "سبورت1": "قبل أي شيء، أود تهنئة يورجن كلوب، لأنهم كانوا منافسًا قويًا للغاية، وبشكل عام، ليفربول كان الفريق الأفضل في كلتا المباراتين، كما أننا لم نحسن استغلال روبرت ليفاندوفسكي، ولم نكن في أفضل مستوياتنا".

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وعن لقطة الهدف الأول، قال نيكو كوفاتش: "لقد خرج من مرماه (نوير)، لأنه لم يكن متأكدًا من قدرة رافينيا على اللحاق بالكرة قبل ساديو ماني، ولم تكن فكرة جيدة، لأنها تسببت في هدف، لكن لا يمكن توجيه العتاب لمانويل، لأنه أراد المساعدة فقط". ووفقًا لما ذكرته شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن الفرق الألمانية تغيب عن