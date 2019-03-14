انت الان تتابع نجم بايرن ميونخ يرفض مصافحة نيكو كوفاتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ١٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

بايرن ميونخ

أثار الكولومبي خاميس رودريجيز، صانع ألعاب بايرن ميونخ الألماني، الجدل خلال خسارة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي (1-3)، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقرر المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش استبدال الدولي الكولومبي قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ11 دقيقة، ليدفع بالبرتغالي ريناتو سانشيز، وجاء التبديل في أثناء تأخر البايرن بهدفين لهدف، لكن قرار كوفاتش لم ينل رضا رودريجيز، الذي عبر عن غضبه من الخروج، ومد كوفاتش يده لمصافحة لاعبه في أثناء خروجه، الذي أشاح بيده معبرًا عن غضبه من قرار استبداله.

Advertisements

وحقق ليفربول فوزًا ثمينًا على مضيفه بايرن ميونخ، بنتيجة (3-1)، بالمباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز آرينا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب في أنفيلد قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل الريدز إلى ربع نهائي المسابقة من بوابة العملاق البافاري. ووفقًا لما ذكرته