نجم بايرن ميونخ يرفض مصافحة نيكو كوفاتش

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تحرير:كريم مليم ١٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
بايرن ميونخ
أثار الكولومبي خاميس رودريجيز، صانع ألعاب بايرن ميونخ الألماني، الجدل خلال خسارة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي (1-3)، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقرر المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش استبدال الدولي الكولومبي قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ11 دقيقة، ليدفع بالبرتغالي ريناتو سانشيز، وجاء التبديل في أثناء تأخر البايرن بهدفين لهدف، لكن قرار كوفاتش لم ينل رضا رودريجيز، الذي عبر عن غضبه من الخروج، ومد كوفاتش يده لمصافحة لاعبه في أثناء خروجه، الذي أشاح بيده معبرًا عن غضبه من قرار استبداله.
وحقق ليفربول فوزًا ثمينًا على مضيفه بايرن ميونخ، بنتيجة (3-1)، بالمباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز آرينا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب في أنفيلد قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل الريدز إلى ربع نهائي المسابقة من بوابة العملاق البافاري. ووفقًا لما ذكرته
ووفقًا لما ذكرته شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن الفرق الألمانية تغيب عن ربع نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 13 عامًا، بعد أن ودع هوفنهايم البطولة من مرحلة المجموعات، قبل أن يُقصَى الثلاثي بوروسيا دورتموند، وشالكه وبايرن ميونخ من دور الـ16.
ويعود آخر غياب للألمان عن دور الـ8 في دوري الأبطال لموسم 2005/2006، الذي شهد إقصاء بايرن ميونخ وفيردر بريمن من ثمن النهائي على يد ميلان ويوفنتوس على الترتيب.
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