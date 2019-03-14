انت الان تتابع كلوب: ليس هناك كثيرون نجحوا في الفوز على البايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ١٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

يورجن كلوب

عبر الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن فرحته العارمة بعد إقصاء بايرن ميونخ من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز عليه في عقر داره (3-1)، في جولة الإياب بملعب أليانز أرينا، علمًا بأن مباراة الذهاب في أنفيلد قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل الريدز إلى ربع نهائي المسابقة من بوابة العملاق البافاري، وتحدث كلوب لشبكة «سكاي سبورتس»، وسُئل عما يعني له هذا الفوز، فأجاب: "كل شيء، لأننا وضعنا علامة تعجب حقيقية، وفي الشوط الثاني تحكمنا في المباراة ولعبنا كرة أفضل مما كان قبل الاستراحة، وهو ما منحنا فرصة الوصول في مرات عديدة للمرمى البافاري".

وانهال المدرب الألماني بالمديح على مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك، إلى جانب الكاميروني جويل ماتيب، الذي وصف شراكتهما بالاستثنائية، كما تحدث عن تأهل فريقه لدور الـ8، قائًلا: "هذه هي الخطوة القادمة، وها نحن قد عدنا لواجهة كرة القدم، فليس هناك كثيرون قد نجحوا في الفوز على البايرن في ميونخ، وهذا أمر مميز

وانهال المدرب الألماني بالمديح على مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك، إلى جانب الكاميروني جويل ماتيب، الذي وصف شراكتهما بالاستثنائية، كما تحدث عن تأهل فريقه لدور الـ8، قائًلا: "هذه هي الخطوة القادمة، وها نحن قد عدنا لواجهة كرة القدم، فليس هناك كثيرون قد نجحوا في الفوز على البايرن في ميونخ، وهذا أمر مميز بالنسبة لنا".



وانضم ليفربول إلى أندية البريميرليج التي تأهلت إلى ربع نهائي التشامبيونزليج، وهي مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى توتنهام هوتسبير، وذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن هذه المرة الأولى التي توجد فيها 4 أندية من دولة واحدة في الدور ربع النهائي منذ موسم 2008/2009، والذي شهد وجود 4 أندية إنجليزية أيضًا.