انت الان تتابع المواجهات المباشرة لفرسان ربع نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يترقب عشاق دوري أبطال أوروبا قرعة مباريات ربع النهائي التي ستقام غدًا والتي من المنتظر أن تسفر عن مباريات نارية وبخاصة للأندية الإنجليزية الموجودة بقوة هذا الموسم

أكمل برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي أمس الأربعاء، عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2018- 2019، حيث التحقا بكل من أياكس ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وبورتو ويوفنتوس، ويكون عشاق المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز، على موعد غدًا الجمعة مع قرعة ربع النهائي التي من المنتظر أن تسفر عن مواجهات نارية، فهناك مواجهات انتقامية متوقعة سواء بين برشلونة ويوفنتوس أو مانشستر سيتي وليفربول، وأخرى ديربي بين الأندية الإنجليزية الأربعة المتأهلة.

واستعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المواجهات المباشرة بين الفرسان الثمانية في المسابقات الأوروبية كالآتي: أياكس - برشلونة: فاز في مباراة واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف. - يوفنتوس: فاز في مباراتين وتعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 15

واستعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المواجهات المباشرة بين الفرسان الثمانية في المسابقات الأوروبية كالآتي: أياكس أياكس - برشلونة: فاز في مباراة واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف. - يوفنتوس: فاز في مباراتين وتعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 15 هدفًا. - ليفربول: فاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى، وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف. - مانشستر سيتي: فاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى، وسجل 5 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف. - مانشستر يونايتد: فاز في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف. - بورتو: فاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وخسر 4 لقاءات وسجل هدفين واستقبلت شباكه 8 أهداف. - توتنهام: خسر مباراتين وسجل هدفًا وحيدًا واستقبلت شباكه 6 أهداف. برشلونة برشلونة - يوفنتوس: فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل 13 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف. - ليفربول: فاز في مباراتين وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها وسجل 6 أهداف واستقبلت شباكه مثلها. - مانشستر سيتي: فاز في 5 مباريات وخسر لقاء وحيدا، وسجل 12 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف. - مانشستر يونايتد: فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل 20 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا. - بورتو: فاز في 5 مباريات وخسر 3 لقاءات وسجل 15 هدفًا واستقبلت شباكه 9 أهداف. - توتنهام: فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف. Advertisements يوفنتوس يوفنتوس - ليفربول: فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر مباراتين وسجل 5 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف. - مانشستر سيتي: فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاءين وخسر مباراة وحيدة وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف. - مانشستر يونايتد: فاز في 6 مباريات وتعادل في لقاءين وخسر في 6 مباريات أخرى، وسجل 17 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها. - بورتو: فاز في 4 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وسجل 8 أهداف واستقبلت شباكه هدفين. - توتنهام: فاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى، وسجل 4 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف. ليفربول- مانشستر سيتي: فاز في مباراتين وسجل 5 أهداف واستقبلت شباكه هدفا وحيدا. ليفربول- مانشستر سيتي: فاز في مباراتين وسجل 5 أهداف واستقبلت شباكه هدفا وحيدا. - مانشستر يونايتد: فاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفًا وحيدًا. - بورتو: فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وسجل 12 هدفًا واستقبلت شباكه هدفين. - توتنهام: فاز في مباراة واحدة وخسر في أخرى وسجل هدفين واستقبلت شباكه مثلهما.

مانشستر سيتي- مانشستر يونايتد: لم يتواجها أوروبيًا من قبل. مانشستر سيتي- مانشستر يونايتد: لم يتواجها أوروبيًا من قبل. - بورتو: فاز في مباراتين وسجل 6 أهداف واستقبلت شباكه هدفا وحيدا. - توتنهام: لم يتواجها أوروبيًا من قبل.

مانشستر يونايتدبورتو: فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وخسر لقاءين وسجل 14 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا. مانشستر يونايتدبورتو: فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وخسر لقاءين وسجل 14 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا. توتنهام: فاز في لقاء وحيد وخسر آخر، وسجل 4 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

- توتنهامبورتو: فاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفا وحيدا. - توتنهامبورتو: فاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفا وحيدا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المواجهات المباشرة لفرسان ربع نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.