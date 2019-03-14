انت الان تتابع مواجهة مصرية قوية في نصف نهائي كناري للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٤ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
محمد الشوربجي
تنطلق اليوم الخميس، منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كناري كلاسيك الدولية المفتوحة للإسكواش، والتي تستضيفها العاصمة الإنجليزية لندن، خلال الفترة من 10 حتى 15 من شهر مارس الحالي، ويشهد الدور نصف النهائي مواجهة مصرية قوية بين الثنائي محمد الشوربجي، نجم سموحة، والمصنف الأول عالميًا، أمام طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميًا، وسبق أن التقى الثنائي في بداية مارس الجاري بنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش، وتغلب حينها مؤمن على الشوربجي ليواجه علي فرج في المباراة النهائية من البطولة التي حصد الأخير لقبها.
وجاء تأهل محمد الشوربجي المصنف الأول بعد فوزه على الإسباني بورخا جولان بشوطين لشوط، وكانت نتيجة الأشواط 11-7، 9-11، و11-8 في مباراة استغرقت 47 دقيقة، بينما تأهل طارق مؤمن المصنف الثالث بعد فوزه على الألماني رافائيل كاندرا بشوطين لشوط، وكانت نتيجة الأشواط 12-14، 11-4، و11-4 في مباراة استغرقت 33 دقيقة. وبذلك
وبذلك تكون مصر قد ضمنت مقعدًا في المباراة النهائية من البطولة التي تصنف بفئة البطولات الذهبية، ويبلغ مجموع جوائزها المادية 100 ألف دولار.
من ناحية أخرى ودع المصري مروان الشوربجي المصنف الخامس البطولة من الدور الأول بعد خسارته أمام الإنجليزي داكلان جيمس بشوطين لشوط، وكانت نتيجة الأشواط 7-11، 11-5، و11-9 في مباراة استغرقت 45 دقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهة مصرية قوية في نصف نهائي كناري للإسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.