انت الان تتابع مواجهة مصرية قوية في نصف نهائي كناري للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٤ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

محمد الشوربجي

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كناري كلاسيك الدولية المفتوحة للإسكواش، والتي تستضيفها العاصمة الإنجليزية لندن، خلال الفترة من 10 حتى 15 من شهر مارس الحالي، ويشهد الدور نصف النهائي مواجهة مصرية قوية بين الثنائي محمد الشوربجي، نجم سموحة، والمصنف الأول عالميًا، أمام طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميًا، وسبق أن التقى الثنائي في بداية مارس الجاري بنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش، وتغلب حينها مؤمن على الشوربجي ليواجه علي فرج في المباراة النهائية من البطولة التي حصد الأخير لقبها.

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وجاء تأهل محمد الشوربجي المصنف الأول بعد فوزه على الإسباني بورخا جولان بشوطين لشوط، وكانت نتيجة الأشواط 11-7، 9-11، و11-8 في مباراة استغرقت 47 دقيقة، بينما تأهل طارق مؤمن المصنف الثالث بعد فوزه على الألماني رافائيل كاندرا بشوطين لشوط، وكانت نتيجة الأشواط 12-14، 11-4، و11-4 في مباراة استغرقت 33 دقيقة. وبذلك