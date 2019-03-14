أرسنال يخشى الوداع المبكر للدوري الأوروبي

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يخوض أرسنال اليوم مباراة مصيرية في مشواره بالدوري الأوروبي، حيث بات المدفعجية على مقربة من الخروج المبكر على يد رين من دور الـ16، بعد الخسارة في مباراة الذهاب

تعود عجلة مباريات دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد، اليوم الخميس، من خلال مباريات إياب دور الـ16، حيث يستقبل أرسنال الإنجليزي نظيره رين الفرنسي على ملعب الإمارات في تمام الساعة العاشرة مساءً في قمة مباريات هذا الدور، وذلك بعد خسارة المدفعجية ذهابًا بنتيجة 3-1. وبدوره يرحل تشيلسي لمواجهة دينمو كييف الأوكراني في تمام الساعة 7:55 مساءً، بعد فوز البلوز بثلاثية نظيفة. ومن المباريات المرتقبة أيضًا استقبال إنتر الإيطالي نظيره أينتراخت فرانكفورت على ملعب جوسيبي مياتزا بعدما تعادل الفريقان في لقاء الذهاب بدون أهداف.

أرسنال X رين منذ بداية عصر الدوري الأوروبي في موسم 2009- 2010، لم يتمكن سوى فريق واحد فقط من قبل خسارته ذهابًا بنتيجة 3-1، من التأهل إلى الدور التالي، وكان ذلك الفريق هو فولهام الذي خسر أمام يوفنتوس بنتيجة قبل الفوز 4-1 في الإياب في موسم 2009- 2010. ولم ينجح أرسنال في 18 مرة سابقة خسر فيها مباراة



منذ بداية عصر الدوري الأوروبي في موسم 2009- 2010، لم يتمكن سوى فريق واحد فقط من قبل خسارته ذهابًا بنتيجة 3-1، من التأهل إلى الدور التالي، وكان ذلك الفريق هو فولهام الذي خسر أمام يوفنتوس بنتيجة قبل الفوز 4-1 في الإياب في موسم 2009- 2010. أرسنال X رينمنذ بداية عصر الدوري الأوروبي في موسم 2009- 2010، لم يتمكن سوى فريق واحد فقط من قبل خسارته ذهابًا بنتيجة 3-1، من التأهل إلى الدور التالي، وكان ذلك الفريق هو فولهام الذي خسر أمام يوفنتوس بنتيجة قبل الفوز 4-1 في الإياب في موسم 2009- 2010. ولم ينجح أرسنال في 18 مرة سابقة خسر فيها مباراة الذهاب في الأدوار الإقصائية للمسابقات الأوروبية، في التأهل إلى الدور التالي، سوى 3 مرات فقط، وكان ذلك في كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1978- 1979، ودوري أبطال أوروبا 2009- 2010، وفي الدوري الأوروبي هذا الموسم. ويملك أرسنال أكبر عدد من اللاعبين المسجلين للأهداف في الدوري الأوروبي هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر، حيث سجل له 11 لاعبًا. وخسر رين مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات خاضها في الأدوار الإقصائية للدوري الأوروبي/ كأس الاتحاد الأوروبي، وحقق 5 انتصارات وتعادلا وحيدا، وكان ذلك أمام تفينتي الهولندي في عام 2008. وقال أوناي إيمري، مدرب أرسنال، عن مباراة اليوم: "بالنسبة لمباراة الأسبوع الماضي، أعتقد أن المواجهة كانت مختلفة حتى طرد سقراطيس، تحكمنا في اللقاء وتقدمنا في النتيجة، ومن ثم غيرت تلك البطاقة الحمراء كل شيء، واستفاد رين كثيرًا منها. نملك الثقة بقدرتنا على تقديم مباراة مميزة في الإياب والتأهل إلى الدور التالي". تشيلسي X دينمو كييف

90% من الفرق التي حققت انتصارا ذهابًا بفارق 3 أهداف في الأدوار الإقصائية من الدوري الأوروبي، تأهلت إلى الدور التالي (73/81). تشيلسي X دينمو كييف90% من الفرق التي حققت انتصارا ذهابًا بفارق 3 أهداف في الأدوار الإقصائية من الدوري الأوروبي، تأهلت إلى الدور التالي (73/81). ويستقبل دينمو كييف نظيره تشيلسي للمرة الأولى في أي مسابقة أوروبية منذ شهر أكتوبر من عام 2015، وحينها تعادلا سلبيا في دوري أبطال أوروبا. وتمكن دينمو كييف من التأهل إلى الدور التالي في آخر مباراتين خاضهما في الأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي بعد خسارته مباراة الذهاب خارج ميدانه. Advertisements ولم يخسر تشيلسي في آخر 5 مباريات خاضها خارج ميدانه في الدوري الأوروبي، وهو ثاني أفضل سجل في البطولة الأوروبية هذا الموسم، خلف إينتراخت فرانكفورت، الذي لم يخسر في 6 مباريات متتالية. ويعوّل تشيلسي في مباراة اليوم على خدمات نجمه البرازيلي ويليان، الذي سجل أو صنع هدفًا واحدا على الأقل في 7 مباريات من 9 مباريات شارك فيها في الدوري الأوروبي هذا الموسم (سجل 3 أهداف وصنع 5 أخرى). وقال ماوريسيو ساري عن مواجهة اليوم: "أعتقد أن أرضية الملعب خطيرة للغاية، وسيكون من الصعب لعب كرة قدم جيدة هنا، ولكن علينا قبول الوضع. لا أفهم لماذا يهتم اليويفا بكل شيء ولا يهتم بالنظر إلى حال هذا الملعب؟ ولا أعرف لماذا وصل الملعب إلى هذا السوء؟". وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

ريد بول سالزبورج X نابولي الساعة 7:55 مساء. وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبيريد بول سالزبورج X نابولي الساعة 7:55 مساء. كراسنودار X فالنسيا الساعة 7:55 مساء. دينمو كييف X تشيلسي الساعة 7:55 مساء. إنتر X أينتراخت فرانكفورت الساعة 10:00 مساء. بنفيكا X دينمو زغرب الساعة 10:00 مساء. فياريال X زينيت سان بطرسبرج الساعة 10:00 مساء. سلافيا براج X إشبيلية الساعة 10:00 مساء. أرسنال X رين الساعة 10:00 مساء.

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