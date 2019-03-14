انت الان تتابع خميسك أوروبي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

تشيلسي Advertisements

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها منافسات إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، وتتجه الأنظار إلى مواجهة آرسنال ورين الفرنسي، التي ستقام على ملعب الإمارات، وذلك بعد خسارة الجانرز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتاج للفوز بهدفين نظيفين أو أكثر في مباراة اليوم لكي يعبر إلى ربع النهائي، وبالنسبة لتشيلسي، كان قد حقق انتصارًا كبيرًا في لقاء الذهاب على دينامو كييف بثلاثية نظيفة، ورغم أنه سيخوض مباراة اليوم خارج ملعبه، فإنه حظوظه للتأهل تعد كبيرة.

- الدوري الأوروبي ريد بول سالزبورج النمساوي × نابولي الإيطالي - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء كراستودار الروسي × فالنسيا الإسباني - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء دينامو كييف الأوكراني × تشيلسي الإنجليزي - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء إنتر ميلان الإيطالي × إينتراخت

- الدوري الأوروبيريد بول سالزبورج النمساوي × نابولي الإيطالي - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءكراستودار الروسي × فالنسيا الإسباني - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءدينامو كييف الأوكراني × تشيلسي الإنجليزي - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءإنتر ميلان الإيطالي × إينتراخت فرانكفورت الألماني - الساعة العاشرة مساءبنفيكا البرتغالي × دينامو زغرب الكرواتي - الساعة العاشرة مساءفياريال الإسباني × زينيت سانت بطرسبرج الروسي - الساعة العاشرة مساءسلافيا براج التشيكي × إشبيلية الإسباني - الساعة العاشرة مساءآرسنال الإنجليزي × رين الفرنسي - الساعة العاشرة مساء- الدوري السعوديالفيصلي × القادسية - في الساعة السادسة إلا الربع مساءالتعاون × الفتح - في الساعة السابعة والربع مساء